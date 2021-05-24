Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üs Komutanlığına maket uçaklarla saldırı girişimine yönelik soruşturma
Diyarbakır'da 8. Ana Jet Üs Komutanlığına maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.
Diyarbakır'da 8. Ana Jet Üs Komutanlığına maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Mayıs saat 00.30 sularında Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığına maket uçaklarla yapılan saldırı girişimiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Saldırıyla ilgili çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştığı tespit edilen ve gözaltına alınan F.K, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan