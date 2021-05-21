Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üs Komutanlığına maket uçaklarla saldırı girişimiyle ilgili 1 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üs Komutanlığına maket uçaklarla saldırı girişimiyle ilgili 1 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üs Komutanlığına maket uçaklarla saldırı girişimiyle ilgili 1 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da 8. Ana Jet Üs Komutanlığına maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da 8. Ana Jet Üs Komutanlığına maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Mayıs saat 00.30 sularında Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığına maket uçaklarla yapılan saldırıyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında 1 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri, saldırıyla ilgili çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştığı tespit edilen F.K'yı adresinde gözaltına aldı.

F.K'nın saldırıyı gerçekleştiren terör örgütüyle bağlantısının olup olmadığıyla ilgili araştırmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

Son Dakika: Diyarbakır'da askeri tesise maket uçakla saldırı girişimiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı
Son Dakika: Diyarbakır'da askeri tesise maket uçakla saldırı girişimiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı
Edirne merkezli FETÖ'nün 'mahrem' yapılanması soruşturmasında 22 şüpheli hakkında yakalama kararı
Edirne merkezli FETÖ'nün "mahrem" yapılanması soruşturmasında 22 şüpheli hakkında yakalama kararı
'Gözaltı sırasında sarkıntılık' gerekçesiyle yargılanan polise 2 yıl 6 ay ceza
"Gözaltı sırasında sarkıntılık" gerekçesiyle yargılanan polise 2 yıl 6 ay ceza
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Volkan Bozkır Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Hülya Avşar Engin Akyürek Necati Şaşmaz
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üs Komutanlığına maket uçaklarla saldırı girişimiyle ilgili 1 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 21:52:13. #1.14#

title