Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üs Komutanlığına maket uçaklarla saldırı girişimi

Diyarbakır Valiliğinden, maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulan 8. Ana Jet Üs Komutanlığında herhangi bir zayiatın olmadığı bildirildi.