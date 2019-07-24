Diyarbakır'da zırhlı polis aracına saldırı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK mensuplarınca zırhlı polis aracına el bombası atıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 106. Sokak'ta devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı araca teröristlerce el bombası atıldı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırının faillerinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Kaynak: AA