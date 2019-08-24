Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi: 2 şehit, 4 polis yaralı (3)
ŞEHİT SAYISI 2 OLDUDiyarbakır'ın Dicle ilçesinde, zırhlı aracın devrilmesi sonucu yaralanan 5 özel harekat polisinden biri daha hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
24.08.2019 14:53
ŞEHİT SAYISI 2 OLDU
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, zırhlı aracın devrilmesi sonucu yaralanan 5 özel harekat polisinden biri daha hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şehit sayısının 2 olduğu kazada, yaralanan 4 polisin tedavileri devam ediyor.
Kaynak: DHA