DİYARBAKIR - Zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

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Diyarbakır'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 21 AAY 709, 21 BL 376 ve 34 AB 7460 plakalı otomobil, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Tesisler Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada araçlardaki 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek yönlü trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin