Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da üç aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Olay, Yenişehir ilçesine bağlı İstasyon semtinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 06 CFR 99 plakalı otomobil sola dönmek üzere olan 34 NT 4108 plakalı otomobile arkadan çarptı. Bu sırada arkadan seyreden 34 NR 0529 otomobil de hızını alamayarak önündeki araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile 06 CFR 99 plakalı araç kaldırıma uçtu.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA