Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 2'si çocuk 7 yaralı
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Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 2'si çocuk 7 yaralı

- Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 2'si çocuk 7 yaralı Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

24.06.2020 17:35 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:40

- Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 2'si çocuk 7 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzeri Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi önü köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 HL 0507 plakalı otomobil sollama yaparken 21 DN 793 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile iki araç da savrulurken arkadan gelen 47 AF 999 ve 21 BG 264 plakalı araçlar da kazaya karıştı. Olayda 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 2'si çocuk 7 yaralı

Kaynak: İHA

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