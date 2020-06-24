Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 2'si çocuk 7 yaralı
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Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 2'si çocuk 7 yaralı

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 2'si çocuk 7 yaralı
24.06.2020 17:33 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:56

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzeri Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi önü köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 HL 0507 plakalı otomobil sollama yaparken 21 DN 793 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da savrulurken, arkadan gelen 47 AF 999 ve 21 BG 264 plakalı araçlar da kazaya karıştı. Olayda 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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