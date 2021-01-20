Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası
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Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası

20.01.2021 21:49 | Son Güncelleme: 20.01.2021 21:54

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 7aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 7aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Diyarbakır-Batman kara yolu üzerindeki Bismil köprüsünde, balık yüklü 21 EJ 514 plakalı panelvan, buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Bu aracın arkasından gelen 6 aracın da birbiriyle çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada herhangi can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Köprü üzerindeki araçların yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü.

Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz

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