Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası
20.01.2021 21:49 | Son Güncelleme: 20.01.2021 21:54
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 7aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 7aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Diyarbakır-Batman kara yolu üzerindeki Bismil köprüsünde, balık yüklü 21 EJ 514 plakalı panelvan, buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Bu aracın arkasından gelen 6 aracın da birbiriyle çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada herhangi can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Köprü üzerindeki araçların yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz