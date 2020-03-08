Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 10 yaralı
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Diyarbakır, Yenişehir, Sabah, 3. Sayfa

Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 10 yaralı

- Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 10 yaralı Diyarbakır'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

08.03.2020 13:13 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:14
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 10 yaralı

- Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 10 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 36 ER 356 plakalı otomobil, üst geçitte duran 21 H 0024 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı. Alt geçide doğru ilerleyen 34 UY 1006 plakalı otomobil hızını alamayarak 36 ER 356 plakalı otomobile, 21 M 0116 plakalı yolcu minibüsü de 34 UY 1006 plakalı otomobile arkadan çarptı. Olayda araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 10 yaralı

Kaynak: İHA

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Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 10 yaralı

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