Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Diclekent Bulvarı'nda bir aracın yaya geçidinde aniden durması üzerine sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 05 DG 850, 06 BDU 334 ve 21 ABP 658 plakalı araçların karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, yaralanan bir aracın sürücüsü 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin