Diyarbakır'da zincirleme kaza:  5 yaralı
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Diyarbakır'da zincirleme kaza:  5 yaralı

Diyarbakır'da zincirleme kaza:  5 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit Ceylan - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da otomobil, sürücüsünün lastik değiştirmek için durduğu kamyonet ile otomobile çarptı.

DİYARBAKIR'da otomobil, sürücüsünün lastik değiştirmek için durduğu kamyonet ile otomobile çarptı. Zincirleme kazada 4'ü ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Selim Uğurbey, kullandığı 27 JE 717 plakalı kamyonetin patlayan lastiğini değiştirmek için durdu. Bu sırada Hasan Hüseyin Demir yönetimindeki 34 BLK 061 plakalı otomobil, park halindeki kamyonete ardından da 31 ABR 659 plakalı otomobile çarptı. Kazada, 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kapanan karayolu, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.


Diyarbakır'da zincirleme kaza:  5 yaralı
Diyarbakır'da zincirleme kaza:  5 yaralı
Diyarbakır'da zincirleme kaza:  5 yaralı
Diyarbakır'da zincirleme kaza:  5 yaralı
Diyarbakır'da zincirleme kaza:  5 yaralı
Diyarbakır'da zincirleme kaza:  5 yaralı
Diyarbakır'da zincirleme kaza:  5 yaralı
Diyarbakır'da zincirleme kaza:  5 yaralı
Diyarbakır'da zincirleme kaza:  5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit Ceylan

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