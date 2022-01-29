Diyarbakır'da Zazaca tiyatro oyunu sahnelendi - Haberler
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Diyarbakır'da Zazaca tiyatro oyunu sahnelendi

AA, Osman Bilgin - Güncel
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Diyarbakır'da Zazaca tiyatro oyunu sahnelendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Zazaca oyun tiyatroseverlerle buluştu.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Zazaca oyun tiyatroseverlerle buluştu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Fekiye Teyran kültür sanat sezonu kapsamında kentte kültür ve sanat faaliyetlerine devam ediyor.

Şehr-i Bingöl Tiyatrosunca Zazaca'ya uyarlanan ünlü Fransız oyun yazarı Moliere'nin komedi-bale türündeki "Hastalık Hastası" oyunu Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde seyirci ile buluştu.

Bingöl Belediyesi iş birliğiyle sahnelenen oyunu vatandaşlar beğeniyle izledi.

AA / Osman Bilgin - Güncel

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