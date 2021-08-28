Diyarbakır'da Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar belirlendi
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Diyarbakır'da Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar belirlendi

Diyarbakır'da Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar belirlendi
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla trafiğe kapatılacak olan yollar ile alternatif güzergahlar belirlendi.

Diyarbakır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla trafiğe kapatılacak olan yollar ile alternatif güzergahlar belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamada, 30 Ağustos Pazartesi günü saat 07.00'de trafiğe kapatılacak olan yolların etkinlik bittikten sonra tekrar trafiğe açılacağı belirtildi.

Açıklamada, Kışla, İnaloğlu, Büyükalp, Hintlibaba, İstasyon ve Yaşar Kemal Caddesinin trafiğe kapalı olacağı, sürücülerin alternatif yol olarak Elazığ Bulvarı, Akkoyunlu Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Bulvarını kullanabilecekleri kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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