Diyarbakır'da zabıta ekipleri otogar esnafına bilgilendirdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Diyarbakır Şehirlerarası Terminal İşletmelerindeki acente ve esnafa, uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, seyahat acentelerinde çalışanların maske, sosyal mesafe ile dezenfektan ve korona virüs ile ilgili uyarı levhalarının bulundurulmasını kontrol etti. Otogar içindeki işletmeleri denetleyen ekipler, korona virüs tedbirleri başta olmak üzere esnafın alması ve uyması gereken tedbir ve kuralları hatırlattı. Ekipler firma sahibi ve işletmecilere, peron alanlarında bagaj etiketlerini ve çöpleri yere atmamaları, sigara yasağı, alan içerisinde ve kapı önlerinde çığırtkanlık yapılmaması, firmaların kendilerine ait olmayan peronlara ve Diyarbakır Şehirlerarası Terminal İşletmeleri alanına otobüs park etmemeleri, yazıhane ve ikram depolarına yolcu ve yolcuya ait emanet eşya bulundurulmaması, peron indirme ve bindirme alanlarında araç temizliği yapılmaması, otobüs gişesinde firma çalışanı, firma sahibi ve görevlilerin araçlarını terminal içerisine bırakmamaları, izin verilen alanlar dışında eşya bırakarak işgalde bulunmamaları konularında hazırladıkları durum tespit tutanaklarını teslim etti. Ekipler, kurallara uyulmaması durumda cezai işlem uygulanacağını bildirdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı