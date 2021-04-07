Diyarbakır'da zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor
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Diyarbakır'da zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yayaların kullanım alanı olan kaldırımların iş yerleri ve seyyar satıcılar tarafından işgal edilmesinin önüne geçiyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yayaların kullanım alanı olan kaldırımların iş yerleri ve seyyar satıcılar tarafından işgal edilmesinin önüne geçiyor.

Zabıta Daire Başkanlığı, iş yerleri tarafından kaldırımlara bırakılan, görüntü kirliliğine yol açan ticari mallar, flama ve seyyar tabelaların kaldırılması için çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma kapsamında merkez Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı ile Kayapınar Caddesinde gerçekleştirdiği denetimlerde cadde ve sokaklarda kaldırımları işgal eden işyeri sahiplerini söz konusu durumun belediye mevzuatına aykırı olduğu konusunda bilgilendirdi.

Uyarılara rağmen kaldırımları işgal etmeye devam edenlere yönelik cezai işlem uygulanacağını belirtildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaşların kaldırımları rahat şekilde kullanmalarını sağlamak için denetimlerini kent genelinde sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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