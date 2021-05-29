Diyarbakır'da yüzlerce dönümlük ekili alanda yangın
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Diyarbakır'da yüzlerce dönümlük ekili alanda yangın

Diyarbakır'da yüzlerce dönümlük ekili alanda yangın
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, buğday ekili yüzlerce dönümlük alanda yangın çıktı.

DİYARBAKIR'da, buğday ekili yüzlerce dönümlük alanda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibin müdahale ettiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar İlçesi kırsal Petek Mahallesi'nde, saat 21: 00 civarında nedeni henüz belirlenemeyen büyük bir yangın çıktı. Bin 500 dönüm olduğu belirtilen buğday ekili arazideki yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Mahallenin üzerini kısa sürede duman kaplarken, durum itfaiye ve jandarmaya bildirildi.Kısa sürede olay yerine gelip yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine, mahalleli de traktörlerle destek verdi. Yaklaşık bir saat süren yangında, buğday ekili arazinin büyük kısmı küle döndü. Jandarma ekiplerinin de geniş güvenlik önlemi aldığı yangında, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması gece geç saatlere kadar sürdü. Jandarma ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Diyarbakır'da yüzlerce dönümlük ekili alanda yangın
Diyarbakır'da yüzlerce dönümlük ekili alanda yangın
Diyarbakır'da yüzlerce dönümlük ekili alanda yangın
Diyarbakır'da yüzlerce dönümlük ekili alanda yangın
Diyarbakır'da yüzlerce dönümlük ekili alanda yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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Diyarbakır'da yüzlerce dönümlük ekili alanda yangın - Haberler
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