Diyarbakır'da Yüzde 50 İstihdam Kaybı
Diyarbakır İl Pandemi Kurulu'nda yer alan ekonomiyle ilgili sivil toplum kuruluşları Corona virüsü salgınıyla ilgili yaşanan gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi.
23.04.2020 10:47 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:47
Diyarbakır İl Pandemi Kurulu'nda yer alan ekonomiyle ilgili sivil toplum kuruluşları Corona virüsü salgınıyla ilgili yaşanan gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıda salgınla birlikte başlayan ekonomik zorlukların Diyarbakır'da yüzde 50 istihdam kaybına yol açtığı açıklandı
Kaynak: DailyMotion.com