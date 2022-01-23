Diyarbakır'da yolu kardan kapalı mezradaki hamile kadını UMKE hastaneye yetiştirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da yolu kardan kapalı mezradaki hamile kadını UMKE hastaneye yetiştirdi

Diyarbakır'da yolu kardan kapalı mezradaki hamile kadını UMKE hastaneye yetiştirdi
AA / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mezradaki hamile kadın, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) yardımıyla hastaneye yetiştirildi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mezradaki hamile kadın, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) yardımıyla hastaneye yetiştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Komuta Merkezine merkez Bağlar ilçesinin Kırkkoyun Mahallesine bağlı Köstekli mezrasında 32 yaşındaki hamile Sadiye Yıldırım'ın sancılarının başladığı yönünde ihbar yapıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolları kapalı olan mezraya gitmesi için UMKE görevlendirildi.

Mezraya ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi yaptığı Yıldırım'ı alarak Diyarbakır Kadın Hastalıkları Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırdı.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Son Dakika Haberleri

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Diyarbakır, Bağlar, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title