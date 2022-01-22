Diyarbakır'da yolcu otobüsünde 28 kilogram esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da yolcu otobüsünde 28 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Ergani İncehıdır jandarma sorumluluk alanında Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolundaki kontrollerde şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüste narkotik köpeklerle arama yapıldı.

Otobüsün bagaj bölümünde İ.B'ye (44) ait mini buzdolabında 28 kilogram kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınan İ.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.