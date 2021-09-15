Yol kenarında oturan iki genç silahlı saldırıya uğradı - Haberler
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Yol kenarında oturan iki genç silahlı saldırıya uğradı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yol kenarında oturan iki genç silahlı saldırıya uğradı Diyarbakır'da iki genç yol kenarında otururken silahlı saldırıya uğradı, şahıslar polisi görünce tarladan kaçtı.

Yol kenarında oturan iki genç silahlı saldırıya uğradı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da iki genç yol kenarında otururken silahlı saldırıya uğradı, şahıslar polisi görünce tarladan kaçtı.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Yeni Stadyum önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İ.A. ve İ.A.Y yol kenarında otururken araçla gelen şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı esnasında polis ekiplerin devriye atarken denk gelince şahıslardan biri otomobille kaçarken diğeri ise yaya halde tarladan kaçtı. Güvenlik Güçleri kaçan şahısları kovalarken çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İ.A ve İ.A.Y yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alırken güvenlik güçleri olayla ilgili incelemeye başlattı, öte yandan kaçan şahısları arama çalışmaları devam ediyor.

Yol kenarında oturan iki genç silahlı saldırıya uğradı

Yol kenarında oturan iki genç silahlı saldırıya uğradı

Yol kenarında oturan iki genç silahlı saldırıya uğradı

Yol kenarında oturan iki genç silahlı saldırıya uğradı

Yol kenarında oturan iki genç silahlı saldırıya uğradı

Yol kenarında oturan iki genç silahlı saldırıya uğradı

Yol kenarında oturan iki genç silahlı saldırıya uğradı

Yol kenarında oturan iki genç silahlı saldırıya uğradı

Yol kenarında oturan iki genç silahlı saldırıya uğradı

Yol kenarında oturan iki genç silahlı saldırıya uğradı
İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yol kenarında oturan iki genç silahlı saldırıya uğradı - Haberler
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