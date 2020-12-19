Diyarbakır'da yoğun sis uçak seferlerini aksatıyor

Diyarbakır'da yoğun sis nedeniyle sabah uçak seferleri yapılamadı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır kent merkezinde önceki günden bu yana yoğun sis dolayısıyla uçak seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

Sis nedeniyle sabah Diyarbakır'da karşılıklı olarak yapılan İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya uçak seferleri ertelendi.

Seferlerin öğleden sonra yapılması bekleniyor.

Dün ve önceki günde sis nedeniyle uçak seferleri aksamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin