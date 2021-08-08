Diyarbakır'da yoğun bakım ve servislerdeki hastaların yüzde 97'si aşı olmayanlar
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Diyarbakır'da yoğun bakım ve servislerdeki hastaların yüzde 97'si aşı olmayanlar

Diyarbakır'da yoğun bakım ve servislerdeki hastaların yüzde 97'si aşı olmayanlar
Demirören Haber Ajansı / Şeyhmus Çakan - Haberler | Güncel

19 vaka oranlarında kırmızı kategoride yer alan Diyarbakır'da istenilen aşılama seviyesine ulaşılamadı.

SAĞLIK Bakanlığı verilerine göre, Covid- 19 vaka oranlarında kırmızı kategoride yer alan Diyarbakır'da istenilen aşılama seviyesine ulaşılamadı. Sağlık Bakanlığı kente 40 bin toz yeni aşı gönderirken, yoğun bakım ve servislerde tedavi gören hastaların yüzde 97'sinin aşı olmayanlardan oluştuğu belirtildi.

Diyarbakır'da Covid-19  vaka oranları her geçen gün artıyor. Sağlık Müdürlüğü verilerine göre günde 1700 ila 2000  arasında yeni vakaya rastlanıyor. Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan 110 filyasyon ekibi köy köy, cadde cadde hatta ev ev dolaşarak vatandaşların aşı olması için ikna çabalarını sürdürüyor.  Ekipler ayrıca evde korona tedavisi gören vakaların da ilaçlarını vererek, takibini yapıyor.Diyarbakır Gaziyaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 6 katı sadece koronavirüs  hastalarına ayrıldı. Hastane yetkilileri, yoğun bakım ve servislerde tedavi gören hastaların yüzde 97'sinin aşı olmayanlardan oluştuğunu belirtti. Diyarbakır'da bir ve ikinci Doz aşılama oranların toplamı yüzde 20 oranında olduğu öğrenildi. Vaka oranları 100 binde 400 ila 500 arasında seyreden kentte  Kurban Bayramı ve artan düğün ile taziyelerin vakaların artışında önemli etken olduğu kaydedildi.


- Diyarbakır
Diyarbakır'da yoğun bakım ve servislerdeki hastaların yüzde 97'si aşı olmayanlar
Diyarbakır'da yoğun bakım ve servislerdeki hastaların yüzde 97'si aşı olmayanlar
Diyarbakır'da yoğun bakım ve servislerdeki hastaların yüzde 97'si aşı olmayanlar
Diyarbakır'da yoğun bakım ve servislerdeki hastaların yüzde 97'si aşı olmayanlar
Diyarbakır'da yoğun bakım ve servislerdeki hastaların yüzde 97'si aşı olmayanlar
Diyarbakır'da yoğun bakım ve servislerdeki hastaların yüzde 97'si aşı olmayanlar
Diyarbakır'da yoğun bakım ve servislerdeki hastaların yüzde 97'si aşı olmayanlar
Diyarbakır'da yoğun bakım ve servislerdeki hastaların yüzde 97'si aşı olmayanlar
Diyarbakır'da yoğun bakım ve servislerdeki hastaların yüzde 97'si aşı olmayanlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şeyhmus Çakan

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