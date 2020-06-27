Diyarbakır'da YKS heyecanı
YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Diyarbakır'da heyecanla başladı.
27.06.2020 11:59 | Son Güncelleme: 27.06.2020 12:42
YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Diyarbakır'da heyecanla başladı.
ÖSYM Başkanlığı'nca düzenlenen YKS'nin ilk oturumu TYT'ye girecek adaylar, sabah saatlerinden itibaren sınav salonlarının bulunduğu okullara akın etti.Ziya Gökalp Anadolu Lisesi, Selahaddini Eyyübi Anadolu Lisesi ve Dağkapı İmam Hatip Orta Okulu'nda sınava giren adaylar, içeri sosyal mesafe kurallarına uyularak alındı. Maske takmaları zorunlu olan adayların birlikte geldikleri yakınları ise, dışarıda bekleyip, bol bol dua etti.
Dağkapı İmam Hatip Orta Okulu'nda sınava giren Hani Çok Programlı Anadolu Lisesi mezunu Cihan Karaoğlan, "Hedefim, polis olmak. İnşallah kazanırım. Sınava girecek arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.
Kaynak: DHA