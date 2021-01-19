Diyarbakır'da yılın ilk karı, yaşamı olumsuz etkiledi
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Diyarbakır'da yılın ilk karı, yaşamı olumsuz etkiledi

19.01.2021 10:35 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:41
Diyarbakır'da yılın ilk karı, yaşamı olumsuz etkiledi

DİYARBAKIR'da sabah saatleri itibarıyla etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

DİYARBAKIR'da sabah saatleri itibarıyla etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Kent merkezi ve ilçelerde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. 

Diyarbakır ve ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Beyaz örtüyle kaplanan kentte, sürücüler kar nedeniyle kayganlaşan yolda, hızlarını yavaşlatarak ilerlemek zorunda kaldı. Esnaf, iş yerinin önünde biriken karları temizlerken, belediye ekipleri de tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştirdi. Etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle, yolların kapanmaması için karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nden dün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kar yağsa da mücadele etsek. 17 ilçede, 142 personel ve 49 iş makinesiyle biz hazırız" ifadeleri kullanılmıştı. 


Diyarbakır'da yılın ilk karı, yaşamı olumsuz etkiledi
Diyarbakır'da yılın ilk karı, yaşamı olumsuz etkiledi
Diyarbakır'da yılın ilk karı, yaşamı olumsuz etkiledi
Diyarbakır'da yılın ilk karı, yaşamı olumsuz etkiledi
Diyarbakır'da yılın ilk karı, yaşamı olumsuz etkiledi
Diyarbakır'da yılın ilk karı, yaşamı olumsuz etkiledi
Diyarbakır'da yılın ilk karı, yaşamı olumsuz etkiledi
Diyarbakır'da yılın ilk karı, yaşamı olumsuz etkiledi
Diyarbakır'da yılın ilk karı, yaşamı olumsuz etkiledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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