Diyarbakır'da yıldırım nedeniyle çıkan yangında bin dönüm ekili alan zarar gördü
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Diyarbakır'da yıldırım nedeniyle çıkan yangında bin dönüm ekili alan zarar gördü

Diyarbakır'da yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangında, bin dönüm buğday ve arpa ekili alanda zarar oluştu.

Diyarbakır'da yıldırım nedeniyle çıkan yangında bin dönüm ekili alan zarar gördü
01.07.2020 16:11 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:30

Diyarbakır'da yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangında, bin dönüm buğday ve arpa ekili alanda zarar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Çınar ilçesine bağlı Yıllarca köyünde arpa ve buğday ekili tarlalarda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından köylülerin de desteğiyle kontrol altına alındı.

Yaklaşık bin dönüm tarım arazisinde yangın nedeniyle zarar oluştu.

Yıllarca köyü Muhtarı Bayram Yeşil, yangının yıldırım düşmesi sonucu meydana geldiğini söyledi.

Köylülerin çoğunun geçimini buğday ve arpa ile sağladığını belirten Yeşil, "Hasat döneminde böyle bir yangının çıkmasından dolayı köylüler üzüntü içerisinde. Bir yıllık emeğimiz boşa gitti. En az 30 kişinin tarlasında yangın çıktı. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

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