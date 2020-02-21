21.02.2020 14:27 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:35

Diyarbakır'da yılbaşından bu yana 1 tondan fazla uyuşturucu ele geçti

DİYARBAKIR polisinin yılbaşından beri gerçekleştirdiği 301 farklı operasyonda 1 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 415 şüpheliden 93'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu maddelerin kaynağında kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi, sokak satıcılarıyla mücadele edilmesi ve ayrıca terör örgütlerinin uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlamalarının engellenmesi amacıyla 1 Ocak ile 21 Şubat tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde 301 farklı operasyon düzenlendi.

1 TONUN ÜZERİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar kapsamında 1 ton 102 kilo 390 gram esrar maddesi, 10 kilo 758 gram eroin, 4 kilo 116 gram metamfetamin, 7 bin 768 ecstasy ve 1 captogon hap, 38 gram kokain, 153 gram sentetik kannobinoid, 392 sentetik ecza ile 33 bin 987 TL ve 50 ABD doları ele geçirildi. Operasyonlarda 415 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 93 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 38'i adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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