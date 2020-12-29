Diyarbakır'da yılbaşı ve korona virüs tedbirleri

Diyarbakır'da yılbaşı öncesinde ve akşamında korona virüs tedbirleri kapsamında alınacak önlemlerle genel güvenlik ve asayiş uygulamaları, terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik tedbirler ile trafik tedbirlerine ilişkin alınacak önlemler açıklandı.

İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin aldığı ek tedbirler 81 il valiliğine gönderildi. Bu kapsamda Diyarbakır Valiliği tarafından, yılbaşı öncesinde ve gecesinde alınan korona virüs tedbirleri ile genel güvenlik ve asayiş uygulamaları, terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik tedbirler ile trafik tedbirlerine ilişkin alınması gereken önlemlerin belirlendiği bildirildi. Diyarbakır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Toplum sağlığının korunmasının her şeyden önce geldiği, milletimizin her ferdinin fedakarlık yaptığı ve bu fedakarlıklar sayesinde salgının seyrinde ciddi düşüşün sağlandığı bu süreçte salgınla mücadeleyi akamete uğratmamak adına kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı partilerinin yapılmaması tercih değil zorunluluktur. Bu amaçla yılbaşı akşamında başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarca tam mesai yapılarak, korona virüs salgınıyla mücadelede alınan diğer önlemlerle birlikte, konaklama tesisleri ve kiralık villa benzeri yerler de dahil olmak üzere hiçbir mekanda yılbaşı partisi/kutlama organizasyonu yapılmamasına yönelik gerekli planlama, koordinasyon ve denetim faaliyetleri eksiksiz şekilde yerine getirilecek. Alınan tedbirlerin tam anlamıyla uygulanması amacıyla ilgili tüm birimlerin kesintisiz mesai yapması sağlanacak. İl ve ilçelerde alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanmasının sağlanmasına yönelik vali/kaymakamlar, kolluk kuvvetleri, 112 acil çağrı merkezleri, zabıta teşkilatı başta olmak üzere tam mesai yapılarak herhangi bir aksamaya meydan verilmeyecek. Vefa Sosyal Destek Grupları vasıtasıyla, engelli vatandaşlar ile 65 yaş ve üzeri ya da kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi sağlanacak. Valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde teşkil edilen hayvan besleme gruplarınca, gerek kış mevsimi gerekse sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken, çekebilecek sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde gerekli tedbirler alınacak. Barınaklar ile orman, park, bahçe gibi sokak hayvanlarının doğal yaşam ortamlarına mama, yem, yiyecek bırakılmasına özen gösterilecek. Bakanlığımızın ilgili birimleri, bağlı kuruluşları, valilikler ve kaymakamlıklar, kolluk kuvvetleri ile diğer kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli planlamalar yapılacak ve uygulamada herhangi bir aksamaya meydan verilmeyecek" denildi.

Ayrıca alınan tedbirlere uymayan vatandaşlara idari işlem, suç teşkil eden davranışlara da adli işlem uygulanacağı belirtildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı