Boyları 2 metreyi aşan yılanların dansı, çiftçileri de şaşırttı

Boyları 2 metreyi aşan yılanların dansı, çiftçileri de şaşırttı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yılanların dansı, çiftçiler tarafından görüntülendi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yılanların dansı, çiftçiler tarafından görüntülendi.

Çınar ilçesine bağlı İkizoluk köyünde tarlalarını sulayan çiftçiler, boyları 2 metreyi aşan iki yılan fark etti. Hemen cep telefonlarına sarılan çiftçiler, iki yılanın dansını kaydetti. İnsanların çok nadir olarak tanık olduğu dansı görüntüleyen çiftçiler, yılanların daha sonra gözden kaybolduğunu kaydetti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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