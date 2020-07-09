Diyarbakır'da yılanların çiftleşme dansı görüntülendi
Diyarbakır'da yılanların çiftleşme dansı görüntülendi Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde yılanların çiftleşme dansı cep telefonu kamerasına yansıdı.
09.07.2020 14:58 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:22
Diyarbakır'da yılanların çiftleşme dansı görüntülendi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde yılanların çiftleşme dansı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kocaköy ilçesi Ambarçay Mahallesinde vatandaşlar piknik yapmak için çay kenarına gittikleri sırada yol kenarında iki yılanın çiftleşme dansını gördü. Telefonlarına sarılan çiftçiler bu anları görüntüledi. Vatandaşların hareket etmesiyle birlikte yılanlar taşlarına arasına kaçtı.
Kaynak: İHA