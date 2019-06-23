Diyarbakır'da yılanların çiftleşme dansı görüntülendi
Diyarbakır'da yılanların çiftleşme dansı görüntülendiDİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde yılanların su kanalındaki çiftleşme dansı çiftçiler tarafından görüntülendi.
Diyarbakır'da yılanların çiftleşme dansı görüntülendi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde yılanların su kanalındaki çiftleşme dansı çiftçiler tarafından görüntülendi.
Eğil ilçesinde tarlalarını sulayan çiftçiler, su kanalında boyları yaklaşık 2 metreyi bulan iki yılan fark etti. Hemen cep telefonlarına sarılan çiftçiler iki yılanın su üzerinde çiftleşme dansını kaydetti. İnsanların çok nadir olarak tanık olduğu dansı kaydeden çiftçiler, yılanların daha sonra gözden kaybolduğunu kaydetti.
Kaynak: İHA
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