Diyarbakır'da yetim çocuklara destek için protokol imzalandı
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Diyarbakır'da yetim çocuklara destek için protokol imzalandı

Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da yetim çocuklara destek için protokol imzalandı

Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneğince "Yetim Destek Kampanyası" kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneğince "Yetim Destek Kampanyası" kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Diyarbakır'da ikamet eden, babası vefat etmiş, ekonomik bakımdan zor durumda olan, ihtiyaç sahibi çocukların maddi ve manevi yönden refahlarının artırılmasına yönelik yapılan iş birliği protokolü imzalandı.

Vali Münir Karaloğlu, derneği yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine dönük çalışmalar yaptığını, Diyarbakır'da da çalışmaların, imzalanan protokolden daha önce başladığını söyledi.

Protokolle yetim çocuklarına, her bir çocuk için aylık 150 lira burs sağlanacağını, aynı aileden en fazla 2 çocuk olmak üzere ilk aşamada toplam 100 çocuğun burstan yararlandırılacağını belirten Karaloğlu, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde gezici bir kütüphanenin Diyarbakırlı çocukların hizmetine sunulacağını aktardı.

Önümüzdeki dönemlerde işbirliğinin sosyal yardımların dışında başka konularda da devam edeceğini belirten Karaloğlu, "Yetim gülerse dünya güler. İnşallah, Rabbim yetimlere yapmış olduğumuz yardım ve desteklerle, şehirdeki işlerimizi de bereketlendirsin ve kolaylaştırsın. Biz inanıyoruz. Şehirde yetimlere sahip çıkıldığında, o şehirde işlerin kolaylaştığını ve bereketlendiğini gördük." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yetimlerle ilgili hizmetler için bir daire kurulduğunu anlatan Karaloğlu, sivil toplumla çalışmayı önemsediklerini, bundan sonra da yapılan hayır işlerinde sivil toplumu bu hayır işlerine ortak etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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