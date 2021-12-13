Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesinden marketlere yönelik "fiyat" denetimi

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 6 markete cezai işlem uygulandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, ülke genelinde Ticaret Bakanlığı'nın fahiş fiyat ve stokçuluğun yakından takibi amacıyla başlattığı denetimler devam ederken, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci'nin talimatı ile Yenişehir'de zabıta ekiplerinin denetimleri sıklaştırdığı, market ve fırınlarda gramaj, etiket ve fiyat denetimi yapıldığı bildirildi.

Denetimlerde, gıda ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddeleri ürünlerinin etiket, son kullanma tarihi ve gramajlarına bakan ekiplerin daha sonra raflardan aldıkları ürünleri kasada okutarak, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında bir fark olup olmadığını kontrol ettiği ifade edilen açıklamada, Ticaret İl Müdürlüğü personeli ile yapılan kontroller sonucu 3 markette ürünlerin raflardaki fiyatı ile kasa fiyatlarının aynı olmadığının tespit edildiği, 3 markette ise son kullanım tarihi geçmiş ürünlerin satışının yapıldığının belirlendiği belirtildi.

Açıklamada, yapılan tespitlerin ardından söz konusu marketler hakkında tutanak tutularak, cezai işlem gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle yapılan denetimlerde, etiket fiyatlarından alış satış fiyatlarına kadar tüketicinin korunmasına yönelik tüm ayrıntıların titizlikle incelendiğini, denetimlerin sadece tüketicileri değil, haksız rekabete maruz kalan esnafı da koruduğunu belirtti.

Beşikci, amaçlarının stokçuluğun önüne geçmek ve vatandaşların, esnafın ekonomik çıkarlarını korumak olduğunu kaydetti.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Son Dakika Haberleri

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