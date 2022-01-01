DİYARBAKIR'DA YENİ YILIN İLK BEBEĞİ 'MUHAMMED GEYLANİ'

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da 2022 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe Muhammed Geylani ismi verildi. Sağlıktan sorumlu Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, yeni yılın ilk bebeğini ziyaret ederek çeyrek altın hediye etti.

Diyarbakır'da 2022 yılının ilk dakikalarında Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde Nuriye Çelik, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Muhammed Geylani ismi verilen bebeği ve annesini sağlıktan sorumlu Vali Yardımcısı Ömer Coşkun ve Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Asena ve beraberindekiler ziyaret etti. Anne ve bebeğin sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Coşkun ve beraberindekiler, daha sonra çeyrek altın hediye etti.

5'İNCİ ÇOCUĞU

Anne Nuriye Çelik, "5'inci çocuğum oldu. Herkesten Allah razı olsun. İki mutluluk birlikte yaşadık" dedi. Sağlıktan sorumlu Vali Yardımcı Ömer Coşkun ise doğum yapan hastalar ile bir arada olup, onları ziyaret ettiklerini söyledi. Coşkun, "Hastanemize bugün ziyaret gerçekleştirdik. Tabii yıllar yılı bu artık bir gelenek oldu. Yeni yılın ilk arifesinde doğan çocuklarımızın hem yeni yıla girmenin heyecanıyla birlikte hastanede olmak her ikisini de birlikte kutlamak yine burada bulunuyoruz" diye konuştu.