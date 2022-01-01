Diyarbakır'da yeni trafik ceza tarifesi alkollü sürücülere kesildi - Haberler
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Diyarbakır'da yeni trafik ceza tarifesi alkollü sürücülere kesildi

Diyarbakır'da yeni trafik ceza tarifesi alkollü sürücülere kesildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

2022 yılı için trafik cezalarının yüzde 36.2 oranında zamlanacağı bilgisi Resmi Gazete'de yayınlandı.

DİYARBAKIR (İHA) - 2022 yılı için trafik cezalarının yüzde 36.2 oranında zamlanacağı bilgisi Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni tarife cezanın ilki Diyarbakır'da alkollü sürücülere kesildi. Birçok sürücü kontrol noktasını görünce sürücü değiştirmeye çalıştı.

Diyarbakır'da 2022 yılının ilk uygulaması gerçekleşti. 2022 yılı için trafik cezalarının yüzde 36.2 oranında zamlanacağı bilgisi Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Saat 00: 01'de alkollü olarak yakalanan sürücüler zamlı yeni tarife cezaları kesildi. Sürücüler uygulamayı görünce kimisi şoför değiştirmeye çalıştı, kimisi park ederek aracından kaçmak istedi. Sürücüsünü değiştiren bir araçta direksiyon başına geçen şahısın da alkollü çıkması sonucu iki kişiye aynı anda ceza işlemi yapılırken, güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde sürücü değişimi ve park ederek kontrol noktasından kaçmak isteyen sürücülere alkol metreyi üfleterek ceza kesildi. Birçok araç trafikten men edilirken, basın mensuplarının o anları kayıt etmesine karşı gelen sürücüler kamerayı kırmaya çalıştı. Öte yandan kimi sürücüler ise alkol metreyi üflememek için dakikalarca direndi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da yeni trafik ceza tarifesi alkollü sürücülere kesildi

Diyarbakır'da yeni trafik ceza tarifesi alkollü sürücülere kesildi

Diyarbakır'da yeni trafik ceza tarifesi alkollü sürücülere kesildi

Diyarbakır'da yeni trafik ceza tarifesi alkollü sürücülere kesildi

Diyarbakır'da yeni trafik ceza tarifesi alkollü sürücülere kesildi

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