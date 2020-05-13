Diyarbakır'da 'yeni tip düğün' provası
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Diyarbakır'da 'yeni tip düğün' provası

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan düğün salonları, 'yeni tip düğün' provası gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da 'yeni tip düğün' provası
13.05.2020 10:15 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:24

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan düğün salonları, 'yeni tip düğün' provası gerçekleştirildi. Salonlarda masalar ve sandalyeler sosyal mesafe kuralı göz önüne alınarak yerleştirilirken halayda yine sosyal mesafe kuralına göre çekildi. Düğünün girişinde vatandaşlara maske dağıtılırken, elleri de dezenfekte edildi.

Diyarbakır'da bir düğün salonu, korona virüs nedeni ile alınan tedbirler kapsamında 'yeni tip düğün' provası gerçekleştirdi. Düğünde vatandaşlara maske dağıtılırken, elleri de dezenfekte edildi. Korona virüs nedeni ile alınan tedbirlerin kalkmasının ardından yaz aylarında düğün açısından yoğun bir dönem geçmesini bekleyen işletmeciler, salonlarında hijyen kurallarına yönelik uygulanacak tedbir planlaması yaptı. Gelin damat ile sosyal mesafe kurularak halaylar çekildi, kına yakıldı, nikah kıyıldı. Daha sonra sosyal mesafeden genç çifte takılar da takıldı. Örnek teşkil eden 'yeni tip düğün' provası vatandaşların beğenisine sunulacak.

"Önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlığı"

Düğün salonu işletmecisi Suphi Güneş, önceliklerinin vatandaşların sağlığı olduğuna dikkat çekerek tedbirleri aldıklarını ve örnek düğün provasını gerçekleştirdiklerini söyledi. Güneş, "Her şeyden önce bizler için sağlık önemli, maalesef Türkiye'ye bir salgın geldi. Bizde düşündük çalıştık, vatandaşlarımıza nasıl bir hizmet sunarız diye, dezenfektan, maske ve sosyal mesafeyi koruyabilecekleri şekilde dizayn ettik. Bugün örnek bir düğün provası yaptık. Başarılı geçti, biz düğün salonuna fabrika olarak bakıyoruz. Neden diye sorarsanız gıda, beyaz eşya, mobilya, altıncı, bizim salonda 500 insana istihdam sağlıyoruz fabrika olarak bakmak lazım. Bu fabrika kapalı olduğu için bu kadar insan işsiz, düğün sezonu zamanı inşallah Ramazan Bayramı'ndan sonra bu salgın biter biz tekrardan hizmetimizi sunmaya çalışırız" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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