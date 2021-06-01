Diyarbakır'da yeni normalleşme start aldı, esnaf iş yerini açıp müşteri beklemeye başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakır'da yeni normalleşme start aldı, esnaf iş yerini açıp müşteri beklemeye başladı

Diyarbakır'da yeni normalleşme start aldı, esnaf iş yerini açıp müşteri beklemeye başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da korona virüs salgını nedeni ile uzun zamandır kapalı olan gıda sektöründeki birçok işletme, bugün büyük bir mutlulukla tekrar salonlarına müşteri kabul etmeye başladı.

Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da korona virüs salgını nedeni ile uzun zamandır kapalı olan gıda sektöründeki birçok işletme, bugün büyük bir mutlulukla tekrar salonlarına müşteri kabul etmeye başladı.

Diyarbakır'da, uzun süredir müşteri kabul etmeyip paket servisi olarak hizmet veren esnaf, yeni normalleşme süreci ile birlikte iş yerlerini müşterilerine açmaya başladı. Uzun bir sürenin ardından büyük bir heyecanla işlerinin başına dönenen işletmeciler ve çalışanlar salonlarında müşterilerini ağırlayıp masaya servis yapabilecek olmalarının sevinciyle güne başladı. Gelecek günlerin daha parlak olması temennisinde bulunan esnaf Engin Özbaş, "Uzunca bir süredir paket ve gel al git servisi yapıyorduk, böyle bir şekilde ayakta durmaya çalışıyorduk. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından bu sabah bütün hazırlıklarımızı tamamladık, müşterilerimizin gelmesini bekliyoruz. İnşallah işlerimiz böyle devam eder, eskiden olduğu gibi yine aynı ortamı yakalamayı temenni ediyorum. İnşallah önümüzdeki günler daha güzel olacak" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da yeni normalleşme start aldı, esnaf iş yerini açıp müşteri beklemeye başladı
Diyarbakır'da yeni normalleşme start aldı, esnaf iş yerini açıp müşteri beklemeye başladı
Diyarbakır'da yeni normalleşme start aldı, esnaf iş yerini açıp müşteri beklemeye başladı
Diyarbakır'da yeni normalleşme start aldı, esnaf iş yerini açıp müşteri beklemeye başladı
Diyarbakır'da yeni normalleşme start aldı, esnaf iş yerini açıp müşteri beklemeye başladı
Diyarbakır'da yeni normalleşme start aldı, esnaf iş yerini açıp müşteri beklemeye başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Murat Boz Hülya Avşar Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Enes Ünal Ergin Ataman Merih Demiral Servet Yardımcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diyarbakır'da yeni normalleşme start aldı, esnaf iş yerini açıp müşteri beklemeye başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.06.2021 12:12:27. #1.13#

title