Diyarbakır'da yeni koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başlandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Diyarbakır'da yeni koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başlandı - Haber
Diyarbakır, Sur

Diyarbakır'da yeni koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başlandı

Diyarbakır'da yeni koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başlandı Diyarbakır'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla korona virüse karşı yeni tedbirler hayata geçirildi.

09.04.2020 10:47 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:49

Diyarbakır'da yeni koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başlandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla korona virüse karşı yeni tedbirler hayata geçirildi.

Diyarbakır'da İl Hıfzıssıhha Kurulu korona virüse karşı yeni alınan kararları açıkladı. Karara göre kent genelinde hurdacılık faaliyetleri ve seyyar satışlar tamamen durdurulurken bugünden itibaren geçerli olmak üzere sağlık ve lojistik destek getirenler, gıda tedarik eden iş yerleri, eczane ve sağlık kuruluşları dışındaki iş yerleri saat 08.00-18.00 saatleri arasında kontrollü olarak faaliyet gösterecek. Sur ilçesinde 4 kontrol noktası oluşturularak 08.00-18.00 saatleri arasında araç giriş-çıkış hareketlerinin kontrollü olarak sağlanmasına karar verilirken ilçe girişinde ürün ve ticaret lojistik tedarik faaliyetlerine yönelik araçlar dışındaki özel araçların yasaklanması kaydıyla Dağkapı, Tekkapı, Çiftkapı, Urfakapı ve Mardinkapı giriş yasak, çıkışlar serbest olacak şekilde araç kontrol noktaları kuruldu. Yine Sur ilçesinde Nebi Camisi, Balıkçılarbaşı, Urfakapı, Kervansaray olmak üzere 4 yaya kontrol noktası kurularak vatandaşların ilçeye girişleri kontrol altına alındı.

Çalışmak için çıkan 20 yaş altı gençlere ceza kesildi

Karar sonrası ilk uygulama bugün sabah saatleri itibaren hayata geçirildi. Sur ilçesine giriş ve çıkışlar polis bariyerleriyle kapatılarak kontrollü geçişlere başlandı. Vatandaşların ateş ölçümleri yapılıp maske verilmesinin ardından girişlerine izin verildi. Bu sırada güvenlik güçleri tarafından yaş kontrolleri yapıldı. Kontroller sırasında 2 kişi 20 yaş altı olduğu için her birine 392 lira para cezası uygulandı. Para cezasına çarptırılan Muhammed Emir Teyfur, çalışmak için evden çıktığını belirterek 392 lira ceza yediğini ve bir daha çıkmayacağını söyledi.

Ceza kesilen bir diğer vatandaş Mehmet Sait Çınar ise çalışmak için evden çıktığını uygulamayı bilmediğini ifade ederek kendisine 392 lira ceza kesildiğini bir daha dışarı çıkmayacağını söyledi.

Vatandaşlardan Baki Balcı, uygulamanın iyi olduğunu, herkesin maskeli gezmesi ve her yerde bu uygulamanın yapılması gerektiğini dile getirdi.

Uygulamanın her gün 08.00 ila 18.00 arasında devam edeceği kaydedildi.

Diyarbakır'da yeni koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başlandı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Diyarbakır'da yeni koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başlandı
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

'Açız' diyen vatandaşa 'Geber' yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı Haber
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haber
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Haber
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Survivor Ecem'i enerji vaadiyle kandırıp istismar eden kişiye 10 yıl hapis Haber
Survivor Ecem'i enerji vaadiyle kandırıp istismar eden kişiye 10 yıl hapis
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor Haber
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor
Türkiye'nin en büyük balıkçı teknesi suya inmek için gün sayıyor Haber
Türkiye'nin en büyük balıkçı teknesi suya inmek için gün sayıyor
İBB Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz: Eldivenler sahte bir güvenlik duygusu yaratıyor
İBB Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz: Eldivenler sahte bir güvenlik duygusu yaratıyor
Getir kuryesinde koronavirüs çıktı
Getir kuryesinde koronavirüs çıktı
İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az
İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az
Sosyal medyada başlatılan akıma uyan Ebru Polat, vücuduna battaniye sararak poz verdi
Sosyal medyada başlatılan akıma uyan Ebru Polat, vücuduna battaniye sararak poz verdi
Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı
Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı
19 yaşındaki genç, çalıştığını belgeleyince ceza almaktan kurtuldu
19 yaşındaki genç, çalıştığını belgeleyince ceza almaktan kurtuldu
Erdoğan, 'Maske bedava dağıtılacak' dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
New York Belediye Başkanı: Koronavirüste ölüm oranları siyahilerde ve Hispaniklerde daha fazla
New York Belediye Başkanı: Koronavirüste ölüm oranları siyahilerde ve Hispaniklerde daha fazla
Profesör Dr. Duran Canatan, merak edilen konuyu aydınlattı: Koronavirüs kan yoluyla bulaşmaz
Profesör Dr. Duran Canatan, merak edilen konuyu aydınlattı: Koronavirüs kan yoluyla bulaşmaz
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı
Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında
Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında
Fabri'den Ahmet Nur Çebi'ye mesaj: Her türlü fedakarlığa hazırım
Fabri'den Ahmet Nur Çebi'ye mesaj: Her türlü fedakarlığa hazırım
Real Madrid'de sporcuların maaşları yüzde 20 düşürülecek
Real Madrid'de sporcuların maaşları yüzde 20 düşürülecek
İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı
İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı
Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi
Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi
Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta birbirlerine meydan okudu
Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta birbirlerine meydan okudu
Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası
Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası
Bağcılar'da karantinaya alınan binadaki 16 kişinin 10'unda koronavirüs çıktı
Bağcılar'da karantinaya alınan binadaki 16 kişinin 10'unda koronavirüs çıktı
Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina devam ederken 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdi
Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina devam ederken 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdi
Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi
Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi
AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi
AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Özlem Zengin Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Abdulhamit Gül
Magazin Aleyna Tilki Esra Balamir Haluk Levent Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Rüştü Reçber Bülent Uygun Malcolm Thomas Radamel Falcao Dorukhan Toköz
Daha Fazla Mart Polis Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da yeni koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 12:20:28. #1.14#
title