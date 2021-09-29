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Diyarbakır'da yeni açılan bulvara Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın adı verildi

AA / Nurten Aslan - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da yeni açılan bulvara Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın adı verildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince yeni açılan bulvara eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ismi verildi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince yeni açılan bulvara eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ismi verildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince merkez Kayapınar ilçesinde eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın isminin verildiği yeni bulvar törenle açıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan, belediye olarak 1200 kilometre kırsalda olmak üzere şehir üzerindeki ana arterlerin yenilenmesi ve asfaltlanması konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu yıl yaklaşık 500 milyon liralık bir yol çalışması yaptıklarını bildiren Kardan, çalışmaların süreceğini kaydetti.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ının adının verildiği bulvarla ilgili yoğun çaba gösterdiklerini dile getiren Kardan, "Bu bulvar açılamıyordu, askeri alan tabir ettiğimiz yaklaşık 1,5 kilometrelik bir bölüm vardı. Valimiz Münir Karaloğlu'nun Ankara'daki girişimleri neticesinde bu yolda da mülkiyet sorununu hallederek trafiğe açmak için çalışmamızı başlattık." dedi.

Kardan, yolun 9,2 kilometre uzunluğunda 50 metre genişliğinde önemli bir cadde olduğunu anlatarak, maliyetinin yaklaşık 50 milyon lira olacağını bildirdi. Kardan, şunları kaydetti:

"Diyarbakır halkının 54. hükümetin Başbakanı merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın isminin Diyarbakır merkezde bir yere verilmesi için talebi vardı. Sayın Valimiz de bu haklı talebi değerlendirelim diye bize talimat verdi. Biz de ekip olarak araştırmalarımızı yaptık ve Erbakan hocamıza layık bir yer olarak bu caddeye isminin Vali Karaloğlu'nun talimatıyla Büyükşehir Belediyesinin Meclis kararıyla verdik. Diyarbakır halkına hayırlı olmasını diliyorum."

Daha sonra "Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı" tabelası yerine takıldı.

Programa, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Saadet Partisi İl Başkanı Abdurrahman Ergin, Yeniden Refah Partisi Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Zeki Böçkün ile Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı Başkanı Muhammed Kaya da katıldı.

AA / Nurten Aslan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Diyarbakır'da yeni açılan bulvara Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın adı verildi - Haberler
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