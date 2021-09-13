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Diyarbakır'da yazarlık atölyesi eğitimini tamamlayanlara sertifikaları verildi

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da yazarlık atölyesi eğitimini tamamlayanlara sertifikaları verildi

Diyarbakır'da "Bu Yaz Sen de Yaz Yazarlık Atölyesi"nde eğitimlerini tamamlayanlara düzenlenen programla sertifikaları verildi.

Diyarbakır'da "Bu Yaz Sen de Yaz Yazarlık Atölyesi"nde eğitimlerini tamamlayanlara düzenlenen programla sertifikaları verildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Diyarbakır Yazarlar ve Şairler Derneği'nce (DİYŞAD) hayata geçirilen proje kapsamında yazarlık atölyesinde eğitimler tamamlandı.

6 Haziran'da başlayan ve 6 hafta süren eğitimi başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi.

DİYŞAD Genel Sekreteri Mehmet Tanrıkulu, programda yaptığı konuşmada, düzenlenen projeyle genç şair ve yazar adaylarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tanrıkulu, "DİYŞAD'ı kurduğumuzda bir büyük hayalle başlamıştık. Kısa sürede Hevsel dergimizi yayınladık. Dergimiz aracılığıyla şehrin şairleri, yazarları Anadolu'ya hatta kimi Avrupa ülkelerine ulaşma fırsatı buldular." dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Çelik de yaz sıcağına rağmen öğrencilerin büyük bir gayret sarf ettiklerini kaydetti.

"Bu şehir daha büyük ve kapsamlı programlara hasret." diyen Çelik, Diyarbakır'ın güzellikleri hak ettiğini belirtti.

Programa, Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü ve DİYŞAD Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Ak, DİYŞAD İcra Heyeti Başkanı Veysi Fida da katıldı.

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Diyarbakır'da yazarlık atölyesi eğitimini tamamlayanlara sertifikaları verildi - Haberler
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