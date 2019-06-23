Diyarbakır'da yaz spor okulları stantlarına yoğun ilgi

Diyarbakır'da 5-18 yaş arasında ücretsiz yaz spor okulları için alışveriş merkezlerinde açılan stantlar ilgi odağı oldu.

Diyarbakır'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve 5-18 yaş arasında çocukların ücretsiz olarak yararlanması için kurulan yaz spor okullarının tanıtımını yapan stantlar vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. 29 Haziran'da başlayacak ve yüzme dışındaki tüm branşların ücretsiz olduğu faaliyetlere, 5 ile 18 yaş arasındaki tüm gençler ve çocuklar katılabilecek. Her sene yaz tatili döneminde gerçekleştirilen yaz okullarının tanıtım stantları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Diyarbakır'da bulunan alışveriş merkezlerinde kurulan stantlarda, atletizm, badminton, basketbol, bocce, boks, cimnastik, dart, eskrim, engeliler, futbol, güreş, halk oyunları, hentbol, hokey, judo, karate, kick boks, masa tenisi, muay thai, okçuluk, satranç, tekvando, tenis, voleybol, wushu ve yüzme branşlarında olan kurslara kayıtlar yaptırılıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA