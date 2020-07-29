Diyarbakır'da yavru tilkiler, şehre indi DİYARBAKIR'da, kırsalda yiyecek bulmakta güçlük çeken 2 yavru tilki, indikleri kent merkezinde yiyecek ararken görüntülendi.

DİYARBAKIR'da, kırsalda yiyecek bulmakta güçlük çeken 2 yavru tilki, indikleri kent merkezinde yiyecek ararken görüntülendi.

Kırsal alanda aç kalan 2 yavru tilki, yiyecek bulmak için kent merkezine indi. Kayapınar ilçesindeki 75 metrelik yol üzerinde dolaşan 2 yavru tilki, yiyecek aradıkları sırada vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İnsanlara yakın alanlarda gezen yavrular, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: DHA