Diyarbakır'da yavru tilkiler, şehre indi
DİYARBAKIR'da, kırsalda yiyecek bulmakta güçlük çeken 2 yavru tilki, indikleri kent merkezinde yiyecek ararken görüntülendi.
29.07.2020 11:15 | Son Güncelleme: 29.07.2020 11:18
DİYARBAKIR'da, kırsalda yiyecek bulmakta güçlük çeken 2 yavru tilki, indikleri kent merkezinde yiyecek ararken görüntülendi.
Kırsal alanda aç kalan 2 yavru tilki, yiyecek bulmak için kent merkezine indi. Kayapınar ilçesindeki 75 metrelik yol üzerinde dolaşan 2 yavru tilki, yiyecek aradıkları sırada vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İnsanlara yakın alanlarda gezen yavrular, bir süre sonra gözden kayboldu.
Kaynak: DHA