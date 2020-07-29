Diyarbakır'da yavru tilkiler, şehre indi
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Diyarbakır'da yavru tilkiler, şehre indi

DİYARBAKIR'da, kırsalda yiyecek bulmakta güçlük çeken 2 yavru tilki, indikleri kent merkezinde yiyecek ararken görüntülendi.

Diyarbakır'da yavru tilkiler, şehre indi
29.07.2020 11:15 | Son Güncelleme: 29.07.2020 11:18

DİYARBAKIR'da, kırsalda yiyecek bulmakta güçlük çeken 2 yavru tilki, indikleri kent merkezinde yiyecek ararken görüntülendi. 

Kırsal alanda aç kalan 2 yavru tilki, yiyecek bulmak için kent merkezine indi. Kayapınar ilçesindeki 75 metrelik yol üzerinde dolaşan 2 yavru tilki, yiyecek aradıkları sırada vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İnsanlara yakın alanlarda gezen yavrular, bir süre sonra gözden kayboldu.


Kaynak: DHA

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