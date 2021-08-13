DİYARBAKIR'DA YAŞLILARA 'İKİNCİ BAHAR' HİZMETİ

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçe Belediyesi'nce faaliyete geçirilen 'İkinci Bahar Millet Kıraathanesi'nde 65 yaş ve üstü bireylere çay ve kahve gibi içeceklerin yanı sıra içerisindeki sağlık kabini ve berberde ücretsiz hizmet verilmeye başlandı.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçe Belediyesi'nce faaliyete geçirilen 'İkinci Bahar Millet Kıraathanesi'nde 65 yaş ve üstü bireylere çay ve kahve gibi içeceklerin yanı sıra içerisindeki sağlık kabini ve berberde ücretsiz hizmet verilmeye başlandı.

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nce Ofis semti ve Aziziye Mahallesi'nde 65 yaş ve üzeri bireylere ücretsiz hizmet veren 'İkinci Bahar Millet Kıraathanesi' faaliyete geçti. Projeyle, kıraathanelere gelen 65 yaş ve üzeri bireylerin huzur içinde dinlenip, çay ve kahve eşliğinde sohbet edip, kitap okuyabileceği bir mekanda vakit geçirmeleri amaçlanıyor. Kıraathaneye gelenler, sağlık kabininde hemşire aracılığıyla, tansiyon ve şeker ölçümünün yanı sıra haftada bir gün de berber hizmetinden faydalanıyor. Sabah 08.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında hizmet veren kıraathanelerde yaşlılara vefa borcu olarak ücretsiz ulaşım olanağı sağlanıyor.

'HİZMET KONUSUNDA SINIRSIZ'

65 yaşındaki Atik Tartuk, kendilerine yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Hizmet konusunda sınırsız. Burada hemşirelerimiz şeker ve tansiyon hastalarımızın ölçümlerini yapıyorlar. İçecek ikramları, berberi, kütüphanesi saymakla bitmez. Kaymakamımız Murat Beşikçi'ye çok teşekkür ederiz dedi.

Özel bir bankadan emekli Selahaddin Kuday da, kıraathanede arkadaşlarıyla muhabbet edip, boş vakitlerini değerlendirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi Personeller dört dörtlük çalışıyor. Hizmette kusur etmiyorlar. Çayımızı, kahvemizi içiyoruz, dinleniyoruz. İkinci baharımızın başlangıcını yaşıyoruz. Biraz önce tansiyonumu ölçtüm. İlçe kaymakamımız da sürekli ilgileniyor. Eksiklikler oldu mu da tamamlamaya çalışıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı