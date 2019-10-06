Diyarbakır'da Yasin Börü ve arkadaşlarını anma paneli

06.10.2019 17:08

Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) olayları bahanesiyle yapılan izinsiz gösterilerde öldürülen Yasin Börü ve arkadaşlarını anmak için panel düzenlendi.

Mustazaflar Cemiyeti ve Şehitler Kervanı Platformu tarafından Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda 6-7 Ekim sürecinde yaşanan olayların ve öldürülenlerin fotoğraflarının yer aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.

HÜDA PAR Genel İdare Kurulu Üyesi Şeyhmus Tanrıkulu, yaptığı konuşmada, 6-7 Ekim sürecinin öncesinde ve sonrasında yaşananlar hakkında bilgi verdi.

PKK terör örgütü yandaşları tarafından çıkarılan olaylarda öldürülenler için başsağlığı dileyen Tanrıkulu, PKK'nın Türkiye ve bölgeye verdiği zararlara değindi.

Terör örgütünün insanları acımasızca öldüren, önüne çıkan her şeyi tahrip eden bir yapı olduğunu belirten Tanrıkulu, "Çocuk, kadın, yaşlı, sivil demeden on binlerce insanı katleden, infaz eden gelmiş geçmiş en cani ve barbar örgütle karşı karşıyayız." dedi.

Panele, 6-7 Ekim'de terör örgütü PKK yandaşlarının saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınları, HÜDA PAR Yönetim Kurulu üyeleri, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA