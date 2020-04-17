Diyarbakır'da yasak öncesi cadde ve sokaklarda yoğunluk
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İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Güncel

Diyarbakır'da yasak öncesi cadde ve sokaklarda yoğunluk

DİYARBAKIR'da, sokağa çıkma yasağına saatler kala cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu.

17.04.2020 18:39 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:39
Diyarbakır'da yasak öncesi cadde ve sokaklarda yoğunluk

DİYARBAKIR'da, sokağa çıkma yasağına saatler kala cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu.  

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 31 şehirlerarasında bulunan Diyarbakır'da gün boyu yoğunluk gözlendi. Güneşli havayı da fırsat bilen çok sayıda kişi, sokağa çıkma yasağına saatler kala cadde ve sokaklara akın etti. Hafta sonu marketlerin kapalı olması nedeniyle çok sayıda kişi marketlerde alışverişe giderken, kentin en yoğun bölgeleri arasında bulunan Gazi ve Melikahmet caddelerindeki kalabalık dikkat çekti. Dışarıda gezenler sosyal mesafe kurallarına da uymadıkları görülürken, zabıta ve polis ekipleri de vatandaşları uyardı.


Kaynak: DHA

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