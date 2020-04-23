Diyarbakır'da, yasağın ilk günü cadde ve sokaklar bomboş Diyarbakır'da, yasağın ilk günü cadde ve sokaklar bomboşDİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla en işlek meydan ve caddeler ile sokaklar boş kaldı.

Diyarbakır'da, yasağın ilk günü cadde ve sokaklar bomboş

DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla en işlek meydan ve caddeler ile sokaklar boş kaldı. İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 31 kent için ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde, Diyarbakır'da sessizlik hakim oldu. Kentin en işlek meydan ve caddeleri ile sokaklar bomboş kaldı. Yollarda sadece görevi dolayısıyla dışarı çıkması gereken, az sayıdaki kişiler görüldü. Kentte çalışan güvenlik güçleri, sağlık personeli, fırıncılar, temizlik görevlileri, eczacılar, basın mensupları ve diğer görevliler ile dışarı çıkma izni olanlar dışında kimseye rastlanılmadı.

Kaynak: DHA