Diyarbakır'da yasağa rağmen maske ve sosyal mesafe unutuldu
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Diyarbakır'da yasağa rağmen maske ve sosyal mesafe unutuldu

Diyarbakır'da yasağa rağmen maske ve sosyal mesafe unutulduDİYARBAKIR'da son 2 haftada koronavirüs tanısı konulan hasta sayısında artış devam ederken, kentte maske zorunluluğu olmasına rağmen birçok kişi sıcak havanın da etkisiyle kurallara uymuyor.

16.06.2020 17:41 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:52

Diyarbakır'da yasağa rağmen maske ve sosyal mesafe unutuldu

DİYARBAKIR'da son 2 haftada koronavirüs tanısı konulan hasta sayısında artış devam ederken, kentte maske zorunluluğu olmasına rağmen birçok kişi sıcak havanın da etkisiyle kurallara uymuyor. Çok sayıda kişinin maskeleri ya çene altına ya da koluna ve eline takarak dolaştığı görülürken, serinlemek için gölgelik yerleri tercih edenler de sosyal mesafe kuralına uymuyor. Diyarbakırlı Selim Öner (43), kurallara uymayanlara tepki göstererek, "Ben bu toplumun sağlığı için, bu sıcakta maske takıp terliyorsam onlar da takacak. Bunlara ceza uygulanmalı" diyerek tepki gösterdi.

Türkiye'de koronavirüsle mücadelede 1 Haziran itibarıyla hayata geçen kontrollü normalleşme süreciyle Diyarbakır'da oluşan rehavet, vakalarda artışa neden oldu. Türkiye'de 11 Mart günü ilk koronavirüsün tespit edilmesiyle başlayan pandemi sürecinde başarılı çalışmalarla gündeme gelen Diyarbakır'da, son günlerde artan vakalar tedirginliğe yol açtı. Vakalardaki artışın en büyük nedeninin, vatandaşların koronavirüs tedbirlerine yeterince uymadıklarından kaynaklandığı ortaya çıkınca, Valilik, kent genelinde maskesiz dolaşmanın yasaklandığını duyurdu. Özellikle 1 Haziran'dan sonra koronavirüs vakalarının artmasıyla kent merkezi ve birçok ilçedeki mahalle ve yerleşim yerleri karantinaya alındı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vaka sayılarında artış olan şehirler arasında Diyarbakır'ı da göstererek, virüsle maskesiz mücadele edilemeyeceğini söyledi. Kent merkezinde güvenlik güçleri, insan sirkülasyonun yoğun olduğu yerlerde koronavirüse yönelik denetimlerini sürdürürken, sıcak havanın etkili olduğu Diyarbakır'da vatandaşların çoğunun maskeyi kuralına uygun takmak yerine ya çene altına ya da koluna takarak gezdiği görüldü. Bu durum, koronavirüs tedbirlerine uygun davranan vatandaşların tepkisine neden olurken, denetimlerin sıklaştırılması istendi.

TAKMAYANLARA CEZA UYGULANSIN

Koronavirüs nedeniyle işsiz kaldığını ve bir iş için dışarı çıktığını ifade eden Selim Öner, "Diyarbakır'da aşırı derecede koronavirüs vakası var ama hiç kimse takmıyor ve takmak istemiyor. Ben takıyorsam bu maskeyi, takmayanlara ciddi bir şekilde ceza kesilmesini isterim. Ben bu maskeyle su içinde kalıyorum. Kendi sağlığımız için, çocuklarımızın sağlığı için takmak zorundayız. Ben kendim için değil, dışardaki yaşlıların, çocukların kapmaması için mecburi maske takıyorum" diye konuştu.

Kurallara uygun hareket etmeye çalıştıklarını belirten Mehmet Kaman (40), "Diyarbakır'da aşırı sıcaklık var. Diyarbakır'a baktığımız zaman iyi bir gün değil. İnsanlarımız temiz ama sosyal mesafeye dikkat etmiyorlar. Onu dikkatte almamız lazım. Sonuçta bizden doğacak bir hastalık annemize, kardeşlerimize, babamıza yansır. Vicdan azabı duyar insan" ifadelerini kullandı.

Fırat Şimşek (29) ise, vatandaşların koronavirüse karşı tedbir almadığını ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Bunları ilgili mercilere bildirmek gerekir. Herhangi bir tedbir yok. Herkes maskesiz. Bir insanın düşmesi 100 kişinin düşmesine sebep oluyor ve buna kendi gözümüzle de şahit oluyoruz. Bunun için elimizden geleni yapmalıyız. Sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz."

Diyarbakır'da yasağa rağmen maske ve sosyal mesafe unutuldu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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