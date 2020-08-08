Diyarbakır'da yaralı bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunan yaralı peçeli baykuş tedavi altına alındı.
08.08.2020 13:05 | Son Güncelleme: 08.08.2020 13:09
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunan yaralı peçeli baykuş tedavi altına alındı.
Ergani ilçesinde yaşanan Ömer Çoban yaralı ve bitkin halde bulduğu peçeli baykuşu veterinere götürdü.
Sağlık kontrolünden geçirilen, su ve yiyecek verilen peçeli baykuş, yapılacak tedavinin ardından doğaya bırakılacak.
Kaynak: AA