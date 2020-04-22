Diyarbakır'da yangında evi zarar gören aileye destek Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yangında evi zarar gören aileye yardım eli uzattı.

Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yangında evi zarar gören aileye yardım eli uzattı.

Mevlana Halit Mahallesi'nde çıkan yangında evlerinde büyük maddi hasar oluşan Seniha Çiçek, inşaatlarda demirci ustası olarak çalışan eşinin işsiz kaldığını belirterek yetkililerden yardım talebinde bulundu.

Çiçek'in yardım talebini duyan Başkan Beyoğlu'nun talimatı ile aileye gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri yardımında bulunuldu.

Başkan Beyoğlu, imkanlar dahilinde bir ailenin daha yüzünü güldürdükleri için mutlu olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA